Sinop'ta Mersin Balığı Denize Yeniden Salındı

Sinop'ta Mersin Balığı Suya Bırakıldı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan mersin balığı, balıkçıların ağına takıldı. Balıkçı Erdem Üstün tarafından kurtarılan mersin balığı, hemen denize yeniden salındı.

Denize Salım Anı Kamere Alındı

Bu özel anlar, bir başka balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mersin balığının korunması ve popülasyonunun artırılması çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde Karadeniz'e 11 bin mersin balığı yavrusu bırakıldığını da hatırlatalım.

Mersin balıkları, hem ekosistemin dengesini korumak hem de deniz biyoçeşitliliğini sürdürmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu türlerin korunması için toplumda farkındalığın artırılması büyük bir gereklilik haline gelmiştir.