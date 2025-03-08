Sinop'ta Müstakil Evde Yangın: 3 Yaralı

Sinop'ta Korkutan Yangın

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde, Ali Koç'a ait 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası 3 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Yangın ihbarının ardından itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, evde mahsur kalan Ali Koç, Mevlide Koç ve Melahat Koç'un kurtarılması için büyük çaba gerektirdi.

Ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi yaklaşık bir saat sürdü. Ancak yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı olarak Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.