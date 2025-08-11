DOLAR
Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Mücadele Devam Ediyor

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 10:51
Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına yönelik müdahale sürüyor. Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 9 Ağustos tarihinde başlayan yangının söndürme çalışmaları için helikopterler, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarına devam ediyor. Örtü yangını şeklinde devam eden bu yangında, bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlanmakta. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri de sahada aktif olarak çalışmalara katılıyor.

Dar bir bölgede devam eden yangının, kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor. Yangın, Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 22 hektar alanda etkili olmuş durumda. Bu nedenle 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edildi; köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

