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Sinop'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 19:31
Sinop'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, C.K. yönetimindeki 06 FG 5259 plakalı otomobil, Sinop Caddesi'nde E.K.'nin kullandığı 57 ACK 820 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında bulunan D.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili detayların araştırılması için çalışma başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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