Sinop'ta Şiddetli Fırtına: Hız 50 Kilometreyi Aştı

Sinop'ta Şiddetli Fırtına Yaşanıyor

Sinop'ta etkisini gösteren şiddetli fırtına, sahillerde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Meteorolojik verilere göre, fırtına saate 50 kilometre hızla esiyor.

Deniz Ulaşımı Olumsuz Etkilendi

Kentte yaşanan bu olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkileyerek, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin şehrin İçliman mevkisine sığınmasına yol açtı.

Balıkçılar Denize Açılamıyor

Balıkçıların denize açılamadığı Sinop'ta, valilik tarafından vatandaşlara fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Fırtına, bölgedeki yaşamı etkilemeye devam ediyor.

Sinop’ta şiddetli fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşurken balıkçılar da denize açılamadı.