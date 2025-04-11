DOLAR
38,05 -0,28%
EURO
43,26 -1,47%
ALTIN
3.937,39 -1,92%
BITCOIN
3.123.485,15 -2,75%

Sinop'ta Şiddetli Fırtına: Hız 50 Kilometreyi Aştı

Sinop'ta saatte 50 km hıza ulaşan fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:09
Sinop'ta Şiddetli Fırtına: Hız 50 Kilometreyi Aştı

Sinop'ta Şiddetli Fırtına Yaşanıyor

Sinop'ta etkisini gösteren şiddetli fırtına, sahillerde yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Meteorolojik verilere göre, fırtına saate 50 kilometre hızla esiyor.

Deniz Ulaşımı Olumsuz Etkilendi

Kentte yaşanan bu olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz etkileyerek, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin şehrin İçliman mevkisine sığınmasına yol açtı.

Balıkçılar Denize Açılamıyor

Balıkçıların denize açılamadığı Sinop'ta, valilik tarafından vatandaşlara fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Fırtına, bölgedeki yaşamı etkilemeye devam ediyor.

Sinop’ta şiddetli fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşurken balıkçılar da denize...

Sinop’ta şiddetli fırtına nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluşurken balıkçılar da denize açılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünde Şehitler için Mevlit Töreni
2
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
3
TİHEK Başkanı Kılıç: İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Belgeledik
4
Marinüs Şelalesi Doğaseverleri Ağırlıyor: Karlar Eridi, Güzellikler Ortaya Çıktı
5
Kütahya'da Devrilen Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Ordu ve Bayburt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!