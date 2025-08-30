DOLAR
Sinop'ta 'TCG Tekirdağ' Gemisi 30 Ağustos'ta Ziyarete Açıldı

Sinop İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Tekirdağ' gemisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında halkın ziyaretine açıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:42
Vatandaşlar gemiyi gezdi, görevli personel bilgi verdi

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Tekirdağ" gemisi ziyarete açıldı. Sinop İskelesi'ne demirleyen gemide görevli personel, gelen ziyaretçilere geminin özellikleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan vatandaşlardan Pınar Özdemir, "Almanya'da yaşıyoruz. Biz ilk defa denk geliyoruz Zafer Bayramı'na. Savaş gemisini gezmeyi çok istedik. Bayağı kalabalıktı. Çok güzel bilgiler edindik. Kızım çok heyecanlıydı. Güzel resimler çekindik. Güzel ve gurur verici bir şey gerçekten." dedi.

Cavit Yılmaz ise gemi sistemlerinin yüzde yüz yerli olmasının önemine değinerek, "Bizden ziyade bunu çocuklarımıza anlatmak şu anki durumu lanse edebilmek güzel bir şey. Zaruri durumlarda başarılı bir şekilde kullanmayı nasip etsin Allah, o durumları da bize göstermesin." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Çamlı, ziyaret sırasında ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha hissettiklerini belirterek, "Şehitlerimize, gazilerimize minnettarız." diye konuştu.

Ziyaretçiler, gemi yetkililerinden detaylı bilgi alarak geminin çeşitli bölümlerinde hatıra fotoğrafları çektirdi ve etkinlik boyunca büyük ilgi gösterdi.

