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Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:38
Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sinop'ta Feci Kaza!

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralandı. Olay, Boyabat Saraydüzü kara yolu üzerindeki Muratlı köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

50 yaşındaki Satılmış Duran yönetimindeki 34 FL 7758 plakalı otomobil, 48 yaşındaki Tuncay Şen tarafından kullanılan 34 DPD 651 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine derhal itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölü ve Yaralılar

Yapılan müdahalenin ardından, kaza yerinde yaşamını yitiren Duran'ın yanı sıra, yaralanan sürücü Şen'in yanı sıra araçta bulunan 47 yaşındaki Derya Şen, 17 yaşındaki Berkay Şen, 18 yaşındaki Fatma Duran ve 48 yaşındaki Şengül Duran Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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