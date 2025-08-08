Sinop'ta Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Sinop'ta Kazanın Detayları

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Düz köyünde, Yaşar K. yönetimindeki 57 BY 772 plakalı otomobil, Ada D. idaresindeki 57 AAG 226 plakalı araçla çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi ise henüz paylaşılmadı.

