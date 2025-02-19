Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Sinop'ta gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 7 kişiden 1'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:41
Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon Sonuçları

Ekipler, gerçekleştirilen aramalarda 58 gram uyuşturucu madde ile 47 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen kişilerin de bulunduğu 7 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sonuç olarak, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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