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Sinop'ta Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtıldı

Sinop'ta düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler büyük bir katılımla tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:58
Sinop'ta Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtıldı

Sinop'ta Yöresel Lezzetler Tanıtım Etkinliği

Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım ve Tadım etkinliği büyük ilgi gördü. Valilik koordinesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, belediyeler, Sinop Üniversitesi, kadın kooperatifleri, gastronomi dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, kente özgü coğrafi işaretli ürünleri tanıttı.

Yöresel Ürünlerin Sergilendiği Etkinlik

Etkinlikte, mantı, ıslama, tirit ve nokul gibi Sinop'a özgü lezzetler sergilendi ve katılımcılara bu yöresel ürünlerin yapımı ve tarihi hakkında bilgiler verildi.

Vali Özarslan'dan Önemli Vurgular

Vali Mustafa Özarslan, etkinliğe katılanlarla yaptığı sohbetlerde, bu tür etkinliklerin yoğun bir katılımla yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Türk mutfağının zenginliğine dikkat çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu zengin mutfak kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Sağlıklı ve yerel tohumlara dayalı olarak mutfağımızı geliştiriyoruz. Şu an 12 tescilli ürünümüz var, bunlardan 7 tanesi gıda üzerinedir. Gazidede domatesi, nokul ve mantımız bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca deniz ürünü olarak lakerda da var. Bu sağlıklı, yerel ürünlerle sağlıklı kuşaklar yaratmak en büyük arzumuz."

Vali Özarslan, etkinlikteki stantları gezerek yöresel lezzetleri denedi ve katılımcılara bu ürünlerin tanıtımını yaptı.

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım ve...

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım ve Tadım etkinliği düzenlendi.

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım ve...

Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yöresel Lezzetler ve Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım ve Tadım etkinliği düzenlendi.

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