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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi Bayramda Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçi ile dolup taştı. Restorasyon sonrası açılan müze, tarihi bir yolculuğa davet ediyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 16:00
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi Bayramda Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi Bayramda Yoğun İlgi Gördü

Restorasyon sürecinin ardından yeniden kapılarını açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 13 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan bu tarihi yapı, geçmişte "Anadolu'nun Alkatraz'ı" olarak nitelendirilmiştir.

5 Yıl Aradan Sonra Yeniden Ziyarete Açıldı

Yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan tarihi cezaevi, 5 yıl aradan sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı. Müze girişinde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, tarihi cezaevinin koğuşları ve zindanları gibi özel alanlarını keşfetme fırsatı buldu.

Tarihe Yolculuk Fırsatı

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik özel sergileme alanları ile donatılan müze, ziyaretçilerine tarihe yolculuk yapma imkanı sunuyor. 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı çocuklar ile öğrenciler ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor. Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 8 bin ziyaretçiyi ağırlayan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, bu dönemde büyük ilgi gördü.

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban...

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce ziyaretçi ağırladı. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oldu.

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban...

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce ziyaretçi ağırladı. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oldu.

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