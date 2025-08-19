DOLAR
Sinop Türkeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesi Kuşçular köyünde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle saat 17.35'te kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:39
Sinop Türkeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop Türkeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesi Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Müdahale detayları

Vali Mustafa Özarslan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada 5 arazöz ve su ikmal ekiplerinin yangına aktif şekilde müdahale ettiğini bildirdi. Vali Özarslan, yangının saat 17.35 itibarıyla kontrol altına alındığını kaydetti.

Vali Özarslan'ın açıklaması

Vali Özarslan şu ifadeleri kullandı: "Soğutma çalışmalarına kesintisiz devam etmekteyiz. Yangının kontrol altına alınmasında görev alıp çalışan bütün kahraman mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 'Yeşil vatan'ımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman yangını çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman yangını çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

