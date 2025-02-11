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Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelaleleri Kış Manzarasıyla Büyülüyor

Kar yağışının ardından Sinop'taki Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:33
Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelaleleri Kış Manzarasıyla Büyülüyor

Sinop'ta Büyüleyici Kış Manzarası

Sinop'un doğal güzellikleri arasında yer alan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, son kar yağışlarının ardından eşsiz bir beyaz örtüyle kaplandı. Kentte yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı, 2011 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alandaki görüntüleri daha da etkileyici hale getirdi.

Doğa Yürüyüşleri ve Tarihi Değirmenler

Erfelek Tatlıca Şelaleleri, içerisinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkuru ve 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip iki su değirmeni bulunduruyor. Kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlayan şelaleler, bembeyaz kar örtüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yerel Yetkililerden Uyarılar

Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, şelalenin yıl boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti. Altun, karla kaplı doğanın ziyaretçilere sunduğu eşsiz güzelliklerin yanı sıra, kış koşullarıyla ilgili de bazı uyarılarda bulundu. “Meteorolojinin anlık uyarılarını takip etmelerini, gerekiyorsa araçlarına zincir takmalarını rica ediyoruz,” dedi.

Ziyaretçilerden Yorumlar

Şelaleyi gezmeye gelen Muhammed Üstün, karla kaplı doğanın keyfini çıkardıklarını ifade etti. Üstün, “Buraya yazın çok geldik, bir de kışın gelelim dedik. Mükemmel bir doğa ortamı var,” diyerek herkesin burayı görmesini tavsiye etti.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri, kar yağışıyla birlikte doğaseverler için unutulmaz bir kış deneyimi sunuyor.

Sinop'ta kar yağışının ardından doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı...

Sinop'ta kar yağışının ardından doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Sinop'ta kar yağışının ardından doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı...

Sinop'ta kar yağışının ardından doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

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