Sinop Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Sinop Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Sinop Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde 2 bin 940 öğrenci, mezun olmanın heyecanını yaşadı. Tören, Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve öğrencilerin kortej geçişi ile başladı.

Korteje katılan bazı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıyarak önemli bir duruş sergiledi. Ayrıca, Eğitim Fakültesi öğrencileri, terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Eren Bülbül'ün fotoğraflarının da yer aldığı pankartla yürüyüşe katıldılar.

Törenin Devamında Vurgu ve Teşekkür

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir yaptığı konuşmada, 2007 yılında kurulan üniversitenin evrensel bilime ve kente hizmet etmeye devam ettiğini ifade etti. Taşdemir, genç ve dinamik bir üniversite olarak bilim camiasına katkılarını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Rektör Taşdemir, konuşmasında şu noktaları vurguladı: "Sinop Üniversitesi, alanında yetkin akademik kadrosu sayesinde kaliteli eğitim, öğretim ve AR-GE faaliyetleri ile binlerce mezun vererek evrensel bilime ve şehrimize hizmet ederken, bölgenin ve ülkenin bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal ve sportif birikimine önemli katkılar sağlamaktadır. Amacımız, bu katkılarımızı daha da artırarak yolumuza devam etmek. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü biz birlikte güçlüyüz ve büyük bir aileyiz."

Mezuniyet Coşkusu ve And İçme

Taşdemir'in konuşmasının ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Tören, sağlık ve eğitim fakültelerinin öğrencilerinin meslek andı içmesiyle devam etti. Mezunlar, coşkulu bir şekilde keplerini havaya atarak bu anlamlı günü kutladılar.

Sinop Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde, 2 bin 940 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.

Sinop Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde, 2 bin 940 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.