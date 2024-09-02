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Sinop ve Çevre İllerde Adli Yıl Açılış Törenleri Gerçekleştirildi

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da yeni adli yıl açılış törenleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:05
Sinop ve Çevre İllerde Adli Yıl Açılış Törenleri Gerçekleştirildi

Adli Yıl Açılışı İçin Tören Düzenlendi

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya illerinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla çeşitli törenler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk tören Sinop'ta, Hükümet Meydanı'nda yapıldı.

Sinop'taki Tören Detayları

Tören, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Pektaş, konuşmasında yargının, devletin üç temel gücünden biri olduğunun altını çizerek, "Adalet, toplumun geleceğinin en önemli güvencesidir. Adaletin sağlanması yargı mekanizmasının görevidir" ifadelerini kullandı.

Tokat Töreninde Mesajlar Verildi

Tokat'taki adli yıl açılış töreninde Baro Başkanı Volkan Bozkurt çelenk sundu. Bozkurt, "Demokrasinin gereği olarak hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını savunduk" diyerek, baroların insan hakları ihlallerine karşı duruşunu vurguladı.

Kastamonu'da Vefalı Anma

Kastamonu'da düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Özen, görevi başında şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ı rahmetle andı ve yeni adli yılın hayırlı geçmesini diledi. Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir, "Son 5 yılda hakim ve avukat sayısında büyük bir artış yaşandı" şeklinde bilgi verdi.

Amasya'da Adalet Teması Öne Çıktı

Amasya'da ise Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Baro Başkanı Bahadır Tekeş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tekeş, adaletin tesisinin önemine vurgu yaparak, "Adaletin tesisi için görevlerini fedakarca yerine getiren tüm yargı mensuplarına başarılar diliyoruz" dedi.

Törenler, hakimler, avukatlar ve adliye çalışanlarının katılımıyla zenginleştirildi ve yeni adli yılın adalet dolu geçmesi dileğiyle sona erdi.

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