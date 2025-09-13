Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Sinop ve Konya Karatay Belediyeleri, KPSS taban puanlarıyla toplam 29 kişilik ve 3 kişilik teknik kadrolar için memur, zabıta ve itfaiyeci alımı ilanı yayımladı.

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS ile Personel Alımına Başladı

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren resmi ilanlar yayımlandı. Sinop ve Konya Karatay Belediyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında farklı branşlarda personel istihdam edeceklerini duyurdu.

Sinop Belediyesi: İtfaiyeci, Zabıta ve Teknik Personel Alımı

Sinop Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla geniş çaplı bir personel alım ilanı yayımladı. Toplamda 29 kişilik kadro ile itfaiye, zabıta ve çeşitli teknik pozisyonlar için alım yapılacak.

İtfaiye alımlarında kriterler netleşti: üniversitelerin İtfaiyecilik ve Sivil Savunma gibi ilgili ön lisans programlarından mezun, en az C sınıfı ehliyete sahip ve P93 puan türünden minimum 65 almış erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Zabıta teşkilatı için toplam 6 Zabıta Memuru kadrosu ilan edildi. Bu kadroların 4'ü lisans düzeyinde Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme gibi bölümlerden mezun erkek adaylara, 1'i aynı bölümlerden mezun kadın adaya ayrıldı. Bir diğer kadın zabıta memuru kadrosu ise Gıda Mühendisliği mezunlarına özel olarak tahsis edildi.

Teknik kadrolarda da güçlendirme yapılacak: 4 Memur, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Mimar ve 1 Şehir Plancısı alımı planlanıyor. Bu pozisyonlar için KPSS P3 puan türünden 60 ile 70 arasında değişen taban puanlar belirlendi.

Konya Karatay Belediyesi: Teknik İstihdam Odaklı Alım

Karatay Belediyesi ise ilçenin imar ve altyapı çalışmalarına destek olmak amacıyla teknik personel alımı ilan etti. Toplam 3 kişilik nitelikli personel istihdam edilecek.

Karatay Belediyesi ilanına göre 1 Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi ile 2 Mimar alımı yapılacak. Bu teknik kadrolara başvuracak adayların ilgili lisans programlarından mezun olmaları ve KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

Her iki belediyenin ilanları, kamu hizmetinin kalitesini artırmayı hedeflerken adaylar için başvuru şartları ve kadro dağılımı net olarak duyuruldu.

