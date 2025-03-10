SIPRI: Avrupa'nın Silah İthalatı Son 5 Yılda Yüzde 155 Arttı

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa'nın silah ithalatı önemli ölçüde artarak yüzde 155'e ulaştı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 07:58
SIPRI: Avrupa'nın Silah İthalatı Son 5 Yılda Yüzde 155 Arttı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan rapora göre, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası güvenlik tehditlerinin artması, Avrupa'daki birçok ülkenin savunma harcamalarını artırma kararlarını tetikledi. Avrupa'nın silah ithalatı, 2020-2024 döneminde yüzde 155 oranında bir artış gösterdi.

Yıllar arasındaki kıyaslama yapıldığında, Avrupa'nın 2015-2019 dönemindeki küresel silah ithalatı payı yüzde 11 iken, bu oran 2020-2024 döneminde %28’e yükseldi. Özellikle NATO üyesi ülkelerin silah ithalatı da %105 artarak dikkat çekti. İthal edilen silahların %64'ü ise ABD tarafından karşılandı; bu oran 2015-2019'da %52 seviyesindeydi.

Avrupa'nın en büyük silah ithalatçısı Ukrayna oldu. Savaşta önemli bir rol oynayan bu ülke, küresel toplam silah ithalatının %8,8’ini gerçekleştirdi ve ithalatı bu süreçte yaklaşık 100 kat artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, bu dönemde silah ihracatını %21 artırarak, global pazarda liderliğini sürdürdü. ABD, 107 ülkeye silah satışı yaparken, Rusya yalnızca 33 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 2015-2019 yıllarında %35 olan ABD'li şirketlerin küresel silah ihracatındaki payı, 2020-2024 döneminde %43'e çıkarak önemli bir artış sağladı.

ABD'nin Avrupa'daki silah ithalatının %50'sinden fazlasını karşıladığı belirtilirken; İngiltere, Hollanda ve Norveç en büyük alıcılar arasında yer aldı. Bu dönemde, Avrupa'nın ABD'nin silah ihracatındaki payı %35'e çıkarak Orta Doğu'yu geride bıraktı.

Öte yandan, Almanya ise İsrail’in silah ithalatının %33'ünü karşılayarak dikkat çekici bir istatistik sundu. ABD ise bu dönemde %66 ile İsrail'in silah ithalatında en büyük tedarikçi olarak öne çıktı.

Pieter Wezeman, SIPRI Silah Transferleri Programı'nın kıdemli araştırmacısı, konuya ilişkin olarak, “Giderek daha saldırgan hale gelen Rusya ve ABD’de gerilen transatlantik ilişkiler, Avrupalı NATO ülkeleri için silah ithalatlarına bağımlılıklarını azaltmak ve Avrupa silah endüstrisini güçlendirmek adına bir fırsat sundu.” değerlendirmelerinde bulundu.

Bu veriler, Avrupa'nın savunma harcamalarının gelecekte nasıl bir yön alacağına dair ipuçları vermektedir.

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