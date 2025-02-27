Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Dodik'e Destek İçin Bosna Hersek'te

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Dodik'e verilen hapis cezasının ardından destek için Bosna Hersek'e gitti. Vucic, kararın antidemokratik olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 00:15
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Dodik'e Destek İçin Bosna Hersek'te

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Mahkemesi'nin Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'e verdiği 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası sonrası destek amacıyla Bosna Hersek'e gitti. Vucic, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrine geçerek, burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda Dodik'e verilen cezanın "utanç verici" olduğunu belirtti.

Mahkeme kararının yasa dışı ve antidemokratik olduğunu vurgulayan Vucic, bu kararın Sırp halkının konumunu zayıflatmayı amaçladığını ifade etti. Vucic, "RS'de alınacak her kararın arkasında olacağız. Bugün tüm Sırp halkı için zor bir gün" dedi.

Dodik ise Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından, barışın kendileri için öncelik olduğunu ve savaş planlarının bulunmadığını kaydetti. Mahkeme kararının "çok büyük hata" olduğunu belirten Dodik, "Bugün itibariyle hayal ettiğiniz gibi bir Bosna Hersek yok. Anayasal bir Bosna Hersek sunuyoruz ve bunu kabul etmeniz için çok kısa bir süreniz var" diye konuştu.

Uluslararası Tepkiler

Mahkeme kararına ilişkin çeşitli uluslararası aktörlerden de açıklamalar geldi. Avrupa Birliği'nin Bosna Hersek Özel Temsilcisi Luigi Soreca, anayasal düzene yönelik tehditlerin kimseye faydasının olmadığını belirtti. Soreca, Bosna Hersek vatandaşlarının daha fazla istikrar ve refahı hak ettiğini ifade ederek, AB'ye entegrasyon sürecinin önemine dikkat çekti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dodik'e destek vererek, demokratik yollarla seçilmiş bir lidere karşı alınan kararın üzücü olduğunu ifade etti. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise mahkeme kararıyla ilgili hukuki çözümler bulunması gerektiğini belirtti ve temyiz sürecinin sonucunu beklemenin önemine vurgu yaptı.

Dodik, RS Ulusal Meclisi'nin (NSRS) Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmaması yönünde aldığı kararı hatırlatarak, OHR kararlarına saygı duymamakla suçlandığını aktardı.

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