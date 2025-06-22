Sırbistan'da İsrail'e Silah Yardımı Protestosu

Belgrad'da Protesto Gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, toplanan halk İsrail'e silah yardımı yapılmasına karşı büyük bir protesto düzenledi.

Başkentte bulunan Öğrenci Kültür Merkezinin karşısındaki meydanda bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı durduklarını belirterek Sırbistan'ın bu ülkeye silah yardımı yapmasını eleştirdi.

Göstericiler, ellerinde "Soykırımı silahlandırmaya son verin", "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin Bayrağıyla Yürüyüş

"Filistin halkına destek" isimli grup tarafından organize edilen bu eyleme katılanlar, daha sonra Filistin bayrakları ile Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Vucic'in Açıklamaları

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, daha önce yaptığı bir açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların hemen ardından Sırbistan'ın İsrail'e askeri yardım gönderdiğini belirterek, "Avrupa'da İsrail ile askeri mühimmat ticareti yapan tek kişiyim." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, Sırbistan'ın 2024'te İsrail'e yapacağı silah satışlarının 23 milyon avroyu aşacağı iddiaları da gündeme gelmiş ancak resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, toplanan halk İsrail'e silah yardımı yapılmasına tepki gösterdi. Başkentteki Öğrenci Kültür Merkezinin karşısında bulunan meydanda toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım devam ederken Sırbistan'ın İsrail'e silah yardımı yapmasını protesto etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, toplanan halk İsrail'e silah yardımı yapılmasına tepki gösterdi. Başkentteki Öğrenci Kültür Merkezinin karşısında bulunan meydanda toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım devam ederken Sırbistan'ın İsrail'e silah yardımı yapmasını protesto etti.