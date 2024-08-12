Sırbistan'da Lityum Projesine Karşı Protestolar Devam Ediyor

Protestolar Sürüyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, lityum madeni çıkarma projesine karşı yüzlerce kişi bir araya geldi. Gözaltına alınan ve hapis cezasına çarptırılan üç eylemci için protesto gösterisi düzenlendi.

Göstericilerin Talepleri

İngiltere-Avustralya merkezli madencilik şirketi Rio Tinto'nun yaptığı lityum çıkarma projesine karşı çıkan protestocular, "Gözaltındakileri bırakın!" ve "Kazamayacaksınız!" gibi sloganlar attı. Belgrad'daki hükümet binası önünde yapılan gösterilerde, Nemanjina ve Kneza Milos caddeleri trafiğe kapatıldı.

Hapis Cezaları ve İtiraz Süreci

Ivan Bjelic, Nikola Ristic ve Jevdenlike Julian Dimitrijevic adındaki eylemcilerin avukatı, müvekkillerinin 40 ve 30 gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ayrıca, ceza kararnamesine itiraz edeceklerini belirtti.

Hükümetin Tepkisi

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, gösterilere 20 binden fazla kişinin katıldığını belirtti ve eylemcilerin kamu düzenini ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Vucic'in Açıklamaları

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, protestolarla ilgili olarak, muhaliflerin diyalog çağrılarını reddettiklerini ifade etti. Vucic, lityum çıkarma projesinin önemli olduğunu ve bu konudaki görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti.

Lityum Rezervlerinin Önemi

2004'te keşfedilen lityum madenleri, Sırbistan'ın hem yerel ekonomisi hem de uluslararası ilişkileri açısından kritik bir öneme sahip. Avrupa Birliği, bu kaynakları kullanarak hem pazar dengesini sağlamayı hem de jeopolitik gerginlikleri minimize etmeyi hedefliyor.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Uzmanlar, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla lityuma olan talebin büyük bir artış göstereceğini öngörüyor. Ancak, lityum çıkarma süreçlerinin çevresel etkileri de tartışma konusunu oluşturuyor.

Son olarak, bölgede artan güvenlik endişeleri ve yatırımcı bağımlılıkları, Sırbistan'ın uluslararası ilişkilerini daha da karmaşık hale getiriyor.