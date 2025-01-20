Sırbistan'daki Huzurevi Yangınında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Sırbistan'daki Huzurevi Yangınında Kayıplar Var

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Barajevo bölgesinde bulunan bir huzurevinde meydana gelen yangında 8 kişi yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti ve yangının sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.

Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nemanja Starovic, yerel medyaya verdiği demeçte, yangının ilk bulgulara göre kundaklamadan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Bakan Starovic, huzurevinin gerekli tüm belgelere sahip olduğunu belirterek, olayla ilgili derin bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Yangın sonucunda yaralanan 7 kişi için ise kalacak yer sağlandığı bildirildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, yangından 13 kişi kurtarıldı ve huzurevinde yaklaşık 30 kişinin bulunduğu kaydedildi. Bakan Starovic, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İtfaiye ekipleri, yangının tamamını kontrol altına alarak söndürdü. Bu trajik olay, huzurevi güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.