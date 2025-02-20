Sırbistan'daki Türkiye Standına Yoğun İlgi

Belgrad'daki Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye standı büyük ilgi görüyor, yeni uçuş seferleri müjdeleniyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:22
Sırbistan'daki Türkiye Standına Yoğun İlgi

Türkiye Standı Sırbistan Fuarında Dikkat Çekti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 46. Uluslararası Turizm Fuarı, Türkiye standına olan büyük ilgi ile dikkat çekti. Yüzlerce ziyaretçinin akın ettiği stant, Sırbistan vatandaşlarının en çok uğradığı noktalardan biri haline geldi.

Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın Açıklamaları

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin 5 bölgesinden turizm sektörü temsilcilerinin fuarda yer aldığını belirterek, "Bu tür fuarlar çok yararlı oluyor," dedi. Saygılı, karşılıklı uçuş sayılarının her geçen yıl arttığını vurgulayarak, şu anda iki ülke arasında 66 sefer yapıldığını da ekledi.

Yeni uçuş seferlerinin de yolda olduğunu söyleyen Büyükelçi, "Niş-Ankara, Niş-İstanbul ve Kraljevo-İstanbul gibi yeni seferler çok yakında faaliyete geçecek," şeklinde konuştu.

Türk Turizminin Avantajları

Saygılı, Türk turizminin sunduğu hizmet kalitesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Türk mutfağının da yabancı turistler için diğer bir cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Belgrad'daki Uluslararası Turizm Fuarı, 23 Şubat'a kadar açık kalacak ve Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıtma fırsatı sunmaya devam edecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 46. Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında açılan Türkiye standı...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 46. Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında açılan Türkiye standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Belgrad'da 400'den fazla firmanın katıldığı fuar kapsamında açılan ve Türkiye turizmini tanıtan stant, Sırbistan vatandaşlarının fuardaki en uğrak noktalarından biri oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 46. Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında açılan Türkiye standı...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 46. Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında açılan Türkiye standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Belgrad'da 400'den fazla firmanın katıldığı fuar kapsamında açılan ve Türkiye turizmini tanıtan stant, Sırbistan vatandaşlarının fuardaki en uğrak noktalarından biri oldu.

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