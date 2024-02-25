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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılıyor

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Nesil Ulaşım Projesi, raylı sistem ve yaya öncelikli bir tasarıma sahip.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 16:52
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılıyor

Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ni yerinde görmek için inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yedikule İstasyonu’ndaki basın toplantısında proje hakkında bilgi verdi.

İstanbul’un ulaşım sorununa çözüm olacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin şehre farklı bir vizyon kazandıracağını ve sosyal hayata katkı sunacağını söyledi.

Raylı sistemler, dünyanın birçok büyük şehrinde ulaşımın en rahat ve hızlı çözümü olarak tercih ediliyor. Ülkemizde de trafik sorununa karşı raylı sistem yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 12 ilde 868,3 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 400 kilometresini tamamladığının bilgisini paylaştı. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere dünyanın metropol düzeyindeki birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan biri hiç şüphesiz metro ve tramvay gibi raylı sistem hatlarıdır. Ülkemizde de, özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının yaklaşık 400 kilometresini biz inşa ettik."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da yarın hizmete açılacak olan Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı’nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin raylı sistemler alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini ve 8 farklı şehirde 98 kilometrelik yeni hat inşaatına devam ettiklerini söyledi. Bakan, İstanbul’un kent içi ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan 4 projenin de detaylarını paylaştı.

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