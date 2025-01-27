Şırnak Belediye Başkanı Yarka, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy kullandı

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Başkan Yarka, bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı fotoğrafları desteklemenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Oylama süreci boyunca, birçok katılımcının etkileyici karelerini inceleyen Yarka, katılan her fotoğrafçının emeklerine saygı duyduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin kültürel birikime ve sanatın yayılmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Yarka, sanatın toplum üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.