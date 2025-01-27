DOLAR
35,73 -0,13%
EURO
37,59 -0,28%
ALTIN
3.181,06 -0,02%
BITCOIN
3.532.760,91 5,8%

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy kullandı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:13
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy kullandı

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen geleneksel 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Başkan Yarka, bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı fotoğrafları desteklemenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Oylama süreci boyunca, birçok katılımcının etkileyici karelerini inceleyen Yarka, katılan her fotoğrafçının emeklerine saygı duyduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin kültürel birikime ve sanatın yayılmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Yarka, sanatın toplum üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
2
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karahocagil, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Ankara'da Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!