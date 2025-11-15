Şırnak Belediyesi'nden Hastaneler Arası Yeni İmar Yolu — Asfalt Serimi Başladı

Şırnak Belediyesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Devlet Hastanesi arasındaki yeni imar yolunda altyapı tamamlanıp asfalt serimine başlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:56
Şırnak Belediyesi, kentte uzun süredir ihtiyaç duyulan ulaşım projesini tamamlayarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Devlet Hastanesi arasındaki yeni imar yolunda asfalt serimine başlandığını duyurdu.

Çalışma Detayları

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı güzergâhta başlayan asfaltlama çalışmaları, hem hastaneler arası bağlantıyı güçlendirmeyi hem de ulaşım sürelerini kısaltmayı hedefliyor.

Beklenen Etkiler

Yeni yolun, şehir içi trafik yükünü hafifleteceği, acil durumlarda hızlı erişimi sağlayacağı ve bölge yaşam kalitesini artıracağı belirtiliyor. Projenin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşımın daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

Bu yol, yalnızca iki hastane arasında bir bağlantı oluşturmakla kalmayacak; aynı zamanda şehir içi ulaşımın yükünü hafifletecek, acil durumlarda hızlı erişimi sağlayacak ve bölgemizin yaşam kalitesini artıracaktır. Yeni imar yolumuz hemşehrilerimize hayırlı olsun. Durmadan çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi geleceğe hızlı adımlarla taşımaya devam edeceğiz

