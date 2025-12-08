Şırnak-Beytüşşebap Yolunu Kopan Kayalar Kapattı
Komato bölgesinde sağanak sonrası yol trafiğe kapandı
Şırnak’ta etkili olan sağanak yağışların ardından, Taşarası köyü yakınlarındaki Komato bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları Şırnak-Beytüşşebap yolunu ulaşıma kapattı. Bölge iki gündür yoğun yağış alıyordu.
Dağdan kopan dev kaya parçaları yol üzerine düşerken, olayın bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
Ekipler olay yerinde yol emniyeti ve temizleme çalışmalarını yürütürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
