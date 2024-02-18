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Şırnak Cizre'de solunum yetmezliği sorunu yaşayan çocuk, ambulans uçakla Diyarbakır'a sevk edildi

Cizre'de 12 yaşındaki bir çocuk, solunum yetmezliği nedeniyle hayati tehlike geçirdi. Sağlık Bakanlığı, çocuğun tedavisi için ambulans helikopter gönderdi. Çocuk, helikopterle Diyarbakır'daki bir hastaneye nakledildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 17:46
Şırnak Cizre'de solunum yetmezliği sorunu yaşayan çocuk, ambulans uçakla Diyarbakır'a sevk edildi

Cizre'de solunum sıkıntısı çeken Berivan C, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Berivan C'nin solunum yetmezliği teşhisi kondu ve ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 12 yaşındaki Berivan C, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a nakledilmek üzere ambulans helikoptere bindirildi. Berivan C'nin solunum yetmezliği teşhisi konuldu ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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