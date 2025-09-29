Şırnak İdil'de Traktör Kazası: Reyhan M. Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesi Açma köyünde devrilen traktörün römorku altında kalan Reyhan M. yaşamını yitirdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:36
Şırnak İdil'de Traktör Kazası: Reyhan M. Hayatını Kaybetti

Şırnak İdil'de traktör kazası: Reyhan M. yaşamını yitirdi

Olayın detayları

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Açma köyü mevkisinde A.S. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün römorkunda bulunan Reyhan M., römorkun altında kalarak ağır yaralandı.

Müdahale ve sonuç

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, römorkun altında kalan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Reyhan M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını...

Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını...

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Özel Gereksinimli Kişinin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti
2
Yozgat Çekerek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Doğan Bekin: Fener Rum Patrikhanesine Eğitimde Ayrıcalık Verilemez
4
Muğla'dan Sumud Filosu'na Destek: "Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz"
5
Gaziantep'te elektrikli bisiklet paniği: Lokanta önündeki müşterilere çarpma anı kamerada
6
Adana'da Bıçaklı Öldürme Davası: Sanık Mert T. Hakim Karşısında
7
Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Havalimanında Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı