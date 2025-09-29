Şırnak İdil'de Traktör Kazası: Reyhan M. Hayatını Kaybetti

Şırnak İdil'de traktör kazası: Reyhan M. yaşamını yitirdi
Olayın detayları
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Açma köyü mevkisinde A.S. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün römorkunda bulunan Reyhan M., römorkun altında kalarak ağır yaralandı.
Müdahale ve sonuç
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, römorkun altında kalan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Reyhan M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
