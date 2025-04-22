Şırnak'ta '2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali' Coşkusu Başladı

Şırnak, bu yıl ikincisi düzenlenen '2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali' ile doğa ve kültür tutkunlarını bir araya getiriyor. Etkinlik, Güçlükonak Kaymakamlığı ve Valilik iş birliğiyle, Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde gerçekleştiriliyor.

Festivalin Amaçları ve Katılım

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, festivalin birincil amacının ilçenin göz alıcı doğasını tanıtmak olduğunu belirtti. Bu yıl festivale yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Karakurt, "İlçemizi anlatmayı, tanıtmayı kendimize vazife biliyoruz. Amacımız, muhteşem doğamızı ülkemizdeki herkese göstermek ve onları bu güzelliğe davet etmektir. Birçok ilden ve ilçeden gelen misafirlerimizi 3 gün boyunca en iyi şekilde ağırlayacağız," dedi.

Tarihi ve Kültürel Değerler

Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu tür festivalleri her yıl düzenlemek istediklerini kaydetti.

Katılımcıların Eğlenceli Anları

Festivalde katılan doğa fotoğrafçısı Gülcan Öter, düzenlenen kano etkinliği, kamp ve diğer etkinliklerde eğlenceli anlar yaşadığını ifade etti. Ayrıca, konserde sahne alan sanatçılar müzikleriyle festival coşkusunu artırdı.

Eğlence Dolu Etkinlikler

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü, rafting etkinliği düzenlerken, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü kano turu gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ip atlama, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri, çocuklara keyif dolu anlar yaşattı.

Katılımcıların Doğayla Buluşması

Festival alanında çadır kurarak kamp ve piknik yapan katılımcılar, etkinlikleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Etkinliğe, Şırnak Vali yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Muhammet Çiftci, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara ve diğer pek çok doğasever, sporcu ve vatandaş katılım sağladı.

Festival, üç gün boyunca katılımcılara eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek.

Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce şişme parkuru, ip atlama, uçurtma, dart ve okçuluk stantlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şırnak'ta Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen, "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce şişme parkuru, ip atlama, uçurtma, dart ve okçuluk stantlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.