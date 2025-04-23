Şırnak'ta 2. Güçlükonak Doğa ve Kültür Festivali Devam Ediyor

Şırnak'taki Festival Coşkuyla Süregeldi

Şırnak'ta, Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" tüm hızıyla devam ediyor. Festival, Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciler İçin Özel Etkinlikler

Festivalin ikinci gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çevre köylerde yaşayan öğrenciler için özel parkurlar açıldı. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından rafting etkinliği düzenlenirken, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü ise kano turu organize etti.

Çocukların Eğlencesi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk gibi etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, katılımcılar ve öğretmenler halay çekerek festivale neşe kattı.

Kamp ve Anılar

Festival alanında bazı katılımcıların çadır kurarak kamp ateşi yaktığı, bazıların ise etkinlikleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydettiği gözlemlendi. Festivalin bu keyif dolu atmosferi, yarın sona erecek.

Şırnak'ta, Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile oyun parkurlarına çocuklar ilgi gösterdi.

Şırnak'ta, Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile oyun parkurlarına çocuklar ilgi gösterdi.