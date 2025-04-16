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Şırnak'ta Akaryakıt Tankerinde Yangın Söndürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 19:40
Şırnak'ta Akaryakıt Tankerinde Yangın Söndürüldü

Yangın Anında Panik Yaşandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, seyir halindeki bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı. Olay, Kızılsu köyü yolunda meydana geldi. S.İ. idaresindeki 01 APK 478 plakalı akaryakıt yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü Hızla Yardım Çağırdı

Dumanları fark eden sürücü S.İ., hemen aracından inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bu gelişme sonrasında, bölgeye itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri başarılı bir şekilde söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte büyük bir facia önlenmiş oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.

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