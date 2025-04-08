Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Uyuşturucuya Geçit Yok!

Şırnak'ta Uyuşturucu ile Mücadele Kararlılığı

Şırnak’ta, Vali Birol Ekici başkanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" önemli açıklamalarla gündeme geldi. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koyan Vali Ekici, "Bu bölgenin, özellikle uyuşturucu açısından geçiş bölgesi olmasına son vereceğiz. Şehrimizden asla uyuşturucu geçirmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Başarılı Huzur Çalışmaları

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve çeşitli kaymakamlar da yer aldı. Ekici, yapılan projeler, yatırımlar ve artan ekonomik güçle birlikte Şırnak’ın parlayan bir yıldız haline geldiğini vurguladı.

Bayram döneminde huzurun arttığını belirten Ekici, geçen ay hiç ölümlü trafik kazası olmadığına dikkat çekti. "Huzurlu bir bayram geçirdik," diyen Ekici, bu huzuru sağlamak için emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.

Uyuşturucu ile Mücadelede Başarılar

Şırnak’ta son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Ekici, Mart ayında 110 suçlunun yakalanarak cezaevine gönderildiğini aktardı. Ayrıca, Ramazan Bayramı boyunca kontrol noktalarında devam eden çalışmalar neticesinde 90 kilogram skunk ve metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Vatandaşların Desteği ve İl İçi Kalkınma

Ekici, güvenliği sağlamak için vatandaşların da katkısına vurgu yaparak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 40 bin 178 çağrıyı kaydettiklerini belirtti. Şırnak, petrol üretiminde yıllık 2 milyar dolar değerine sahip bir şehir olarak iş ve aş kaynağı olma özelliğini sürdürüyor.

Son olarak, Ekici, bu ay içerisinde Silopi ve Cizre ilçeleri arasında geçici bir hayvan barınağı kurduklarını ifade ederek, kalkınma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizdi.

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında kentte "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile ilçe kaymakamlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında kentte "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile ilçe kaymakamlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.