Şırnak'ta Freni Boşalan Kamyonet Kazası: 4 Yaralı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir kamyonetin taksiye çarparak bir evin bahçesine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Lise Caddesi'nde gerçekleşti. F.M. yönetimindeki 73 ABG 540 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, freninin boşalması sonucu M.K. tarafından kullanılan 73 T 0083 plakalı taksiye çarptı ve ardından yakınlardaki bir evin bahçesine düştü.

Olayda, sürücüler F.M. ve M.K. ile birlikte kamyonette bulunan S.Z. ve M.K. yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.