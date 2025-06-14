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Şırnak'ta Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Şırnak'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde yapılan protesto, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı yoğun bir tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 21:01
Şırnak'ta Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Şırnak'ta Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları büyük bir protesto ile karşılandı. Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Şubesi'nin öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayrakları ile bir araya geldi.

Tekbirler ve Sloganlar

Protestocular, tekbir getirerek ve İsrail karşıtı sloganlar atarak, bu duruma karşı duydukları öfkeyi dile getirdi.

Osman Ertaş’ın Açıklamaları

Grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların soykırım niteliğinde olduğunu söyleyerek, dünyanın bu duruma kayıtsız kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ertaş, İslam dünyasının insanlık onurunu hedef alan bu zorbalığa karşı yalnızca kınamakla yetinmeyeceğini, topluca ayağa kalkmanın şart olduğunu vurguladı.

Somut Adımlar Çağrısı

Ertaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Gazze'deki soykırımı durduracak ve ablukayı kıracak somut adımlar atılmalıdır. Bu, yalnızca Gazze halkına değil, tüm insanlığa karşı bir sorumluluktur. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bu utanç verici durum karşısında, ölümü göze alarak Gazze'ye yola çıkan cesur aktivistlere yürekten teşekkür ediyoruz. Onların cesareti, insanlık vicdanının hâlâ hayatta olduğunun bir göstergesidir."

Dua Etmek İçin Bir Araya Geldiler

Protesto etkinliği, hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan dua ile sona erdi.

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı...

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

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