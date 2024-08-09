Şırnak'ta Hayata Geçirilen Cam Teras Projesi İncelemesi

Şırnak Valisi Cam Teras Projesini İnceledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cehennem Deresi Kanyonu'nda inşaatı süren Cam Teras projesini yerinde görmek üzere bölgeye gitti. Vali Atay'a, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel de eşlik etti.

Projeye Getirilen Önemli Müjdeler

Vali Atay, inşaat alanında İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Birlik’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük cam teras ve sosyal donatı alanını inşa ettiklerini belirtti. "Cumhurbaşkanımızın Şırnak ziyareti sırasında bu projenin müjdesini vermişti," diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda projenin hızla ilerlediğini ifade etti.

Projenin Sağlayacağı Katkılar

Atay, alanda yapılan yol çalışmalarıyla birlikte, projenin tamamlanmasının bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. "Burada sosyal donatı alanları, seyir terasları, hizmet binaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve engelli asansörleri bulunacak," dedi. Bu projenin, hem bölgeye hem de Türkiye'nin turizm potansiyeline büyük faydalar sunacağına inandığını belirtti.

Milli Park Olma Çalışmaları

Atay, alanda yapılan çalışmaların aynı zamanda milli park statüsü kazanması için yürütüldüğünü aktardı. "Burası Türkiye'nin 50. milli parkı olacak. Bakanlık onayıyla burada 10 kilometre uzunluğunda yürüyüş parkurlarının ve yollarının yapılması planlanıyor," şeklinde bilgi verdi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İdil ilçesi Sulak köyü Cehennem Deresi Kanyonu'nda yapımı devam eden cam teras projesini inceledi. Vali Atay, gazetecilere açıklamada bulundu.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İdil ilçesi Sulak köyü Cehennem Deresi Kanyonu'nda yapımı devam eden cam teras projesini inceledi. Vali Atay, gazetecilere açıklamada bulundu.