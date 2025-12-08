Şırnak'ta Hezil Çayı Coştu: Debi Yükseldi, Taşkın Riski Artıyor
İki gündür süren yağışlar dere ve çaylarda yükselişe neden oldu
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden geçen Hezil Çayı, iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle adeta coştu.
Bölgedeki sağanak yağışların ardından Hezil Çayının debisi belirgin şekilde yükseldi; akıntı yer yer taşkın seviyelerine yaklaştı.
Bestler-Dereler bölgesinden geçerek Habur yönüne ilerleyen Habur Çayında da benzer bir tablo yaşandı. Yoğun yağışın etkisiyle Habur Çayı'nın debisinde ciddi artış meydana geldi.
Yetkililer, dere ve çay kenarlarında yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor; ani su yükselmelerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
