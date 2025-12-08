DOLAR
Şırnak'ta Hezil Çayı Coştu: Debi Yükseldi, Taşkın Riski Artıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba'dan geçen Hezil Çayı, iki gündür süren yağışla debi yükseldi; Habur Çayı'nda da artış gözlendi. Yetkililer uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:07
İki gündür süren yağışlar dere ve çaylarda yükselişe neden oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden geçen Hezil Çayı, iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle adeta coştu.

Bölgedeki sağanak yağışların ardından Hezil Çayının debisi belirgin şekilde yükseldi; akıntı yer yer taşkın seviyelerine yaklaştı.

Bestler-Dereler bölgesinden geçerek Habur yönüne ilerleyen Habur Çayında da benzer bir tablo yaşandı. Yoğun yağışın etkisiyle Habur Çayı'nın debisinde ciddi artış meydana geldi.

Yetkililer, dere ve çay kenarlarında yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor; ani su yükselmelerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

