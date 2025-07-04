Şırnak'ta 'Hz. Nuh'u Anma Merasimi' Coşkuyla Başladı

Şırnak'ta, Valilik ve belediye işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Hz. Nuh'u Anma Merasimi' tüm heyecanıyla başladı. Cizre Nuh Nebi Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ardından cuma namazı kılındı ve Hz. Nuh'un kabri ziyaret edildi.

Program sonrası cami önünde vatandaşlara aşure ve limonata ikram edildi. Şırnak Valisi Birol Ekici, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, yarın Cudi Sefine bölgesinde gerçekleşecek programda Hz. Nuh Camisi'nin temelinin atılacağını bildirdi. Ekici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da programa katılacağını vurgulayarak, 'Bu bölgede binlerce yıldır yaşayan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, barışını göstermek üzere hep birlikte gayret göstereceğiz. Bunun sembolü olarak da yarın Cudi Dağı Sefine bölgesinde bir caminin temel atmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın yarın bu ana şahitlik etmesini istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Thoalfıqar Tawfıo Humoud, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panele Yoğun İlgi

'Hz. Nuh'u Anma Merasimi' kapsamında Şırnak Üniversitesi Kampüsü El-Cezeri Salonu'nda devam eden programda 'Hz. Nuh ve Mesajı' konulu bir panel düzenlendi. Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, ŞÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir, 'İslami kaynaklarda Cudi'nin yeri' konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu ise 'Kur'an'a göre Hz. Nuh ve mücadelesi' üzerine sunum yaptı. Panel, Belediye Başkan Vekili Şemşettin Barış, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla zenginleşti.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) El-Cezeri Salonu'nda "Hz. Nuh ve Mesajı" konulu panel düzenlendi. ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın (ortada) moderatörlüğünde yapılan oturumda, ŞÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir (sağda) ve ŞÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu (solda) sunum yaptı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) El-Cezeri Salonu'nda "Hz. Nuh ve Mesajı" konulu panel düzenlendi. ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın (ortada) moderatörlüğünde yapılan oturumda, ŞÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir (sağda) ve ŞÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu (solda) sunum yaptı.