Şırnak'ta İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu Sona Erdi

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde tamamlandı. Etkinliğin ikinci gününe, aralarında 5'i yurt dışından olmak üzere toplam 103 akademisyen katıldı.

Sunumlar: Hayat, Eserler ve Tarihe İlgi

Sempozyumun ikinci gününde İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler'in hayatı, eserleri ve tarihe olan ilgileri üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Katılımcı bildirilerinde önemli tarihsel noktalar ele alınarak tartışıldı.

Değerlendirme Oturumu ve Katılımcılar

Değerlendirme oturumuna Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İslam Tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Adnan Demircan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ve Prof. Dr. Hüseyin Güneş katıldı.

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sempozyumun 'çok renkli ve verimli geçtiğini' ve üniversitenin son yıllarda bu alanda iyi bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, 100'ü aşkın akademisyenin bildiri sunduğu etkinlikte önemli tarihsel notların alındığını ve bunun üniversitenin arşivinde değerli bir yer edineceğini belirtti. Güneş, 'Sempozyuma katılan tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Yarın da misafirlerimizi İbnü'l-Esir El Cezeri kardeşlerin diyarı olan Cizre'de gezdireceğiz; onlar burada tarihi yerlerde tarihe tanıklık edecekler.' dedi.

Sempozyuma ayrıca Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu, İl Müftüsü Orhan Örnek, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta düzenlenen "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" sona erdi. Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğiyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde 5'i yurt dışından olmak üzere 103 akademisyenin katıldığı sempozyumun ikinci gününde İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler'in hayatı, eserleri ve tarihe ilgilerini konu alan sunumlar yapıldı.