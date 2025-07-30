Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bu kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda önemli sayıda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında uzun namlulu bir silah, 15 tabanca, av tüfeği, 29 şarjör, 2 bin 366 fişek, telsiz, 4 gaz tipi el bombası ve 27 silah parçası bulunmaktadır.

Şırnak'taki bu operasyon, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildi ve ilgili birimler bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uzun namlulu silah, 15 tabanca, av tüfeği, 29 şarjör, 2 bin 366 fişek, telsiz, 4 gaz tipi el bombası ve 27 silah parçası ele geçirildi.

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uzun namlulu silah, 15 tabanca, av tüfeği, 29 şarjör, 2 bin 366 fişek, telsiz, 4 gaz tipi el bombası ve 27 silah parçası ele geçirildi.