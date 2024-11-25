Şırnak'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ta Kaybolan Genç İçin Arama Faaliyetleri Hız Kazandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için arama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi. Genç, en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görülmüştü.

Arama Çalışmalarına Yoğun Katılım

20 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları, soğuk ve yağışlı hava koşullarına rağmen hız kesmeden sürdürülüyor. AFAD koordinesinde yürütülen bu çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de destek veriyor.

Aile Süreci Takip Ediyor

Yalgettekin'in ailesi ise Dicle Nehri kenarındaki arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Tüm ekiplerin gösterdiği özveri, aileyi teselli etmeye çalışıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.