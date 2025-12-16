Şırnak'ta Kel Mehmet Dağları İlk Kez Halkın Ziyaretine Açıldı

Huzur ve güven tesis edilince girilmeyen bölgeler dron ile görüntülendi

Şırnak’ta daha önce girilemeyen alanlar, terörsüz Türkiye süreciyle sağlanan huzur ve güven sayesinde ilk defa halka açıldı. Bölgeye erişimin sağlanmasıyla birlikte eski yerleşim yerleri ve sarp dağlar gün yüzüne çıktı.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine 15 kilometre mesafedeki Kel Mehmet dağları, ilk kez havadan kayıt altına alındı. Konumu itibariyle Bestler Dereler ve Tanin dağları arasında yer alan, 3 bin 200 rakımlı dağlar doğaseverleri ağırladı.

Dron ile kaydedilen görüntülerde karla kaplı zirveler, eski yerleşimlerin kalıntıları ve doğanın oluşturduğu görsel zenginlik dikkat çekti. Bölgedeki yüzlerce eski harabe ev ve yapının yanında dağlar, adeta kartpostallık görüntüler sundu.

ŞIRNAK’TA GİRİLEMEYEN BÖLGELER HUZUR VE GÜVENİN SAĞLANMASIYLA İLK DEFA HALKA AÇILDI. ESKİ YERLEŞİM YERLERİ GÖRÜNTÜLENDİ. KARLI DAĞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.