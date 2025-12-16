DOLAR
Şırnak'ta Kel Mehmet Dağları İlk Kez Halkın Ziyaretine Açıldı

Şırnak'ta, terörsüz Türkiye süreciyle Uzungeçit'e 15 km uzaklıktaki 3.200 rakımlı Kel Mehmet dağları ilk defa halka açıldı; dron ile eski yerleşimler görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:15
Huzur ve güven tesis edilince girilmeyen bölgeler dron ile görüntülendi

Şırnak’ta daha önce girilemeyen alanlar, terörsüz Türkiye süreciyle sağlanan huzur ve güven sayesinde ilk defa halka açıldı. Bölgeye erişimin sağlanmasıyla birlikte eski yerleşim yerleri ve sarp dağlar gün yüzüne çıktı.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine 15 kilometre mesafedeki Kel Mehmet dağları, ilk kez havadan kayıt altına alındı. Konumu itibariyle Bestler Dereler ve Tanin dağları arasında yer alan, 3 bin 200 rakımlı dağlar doğaseverleri ağırladı.

Dron ile kaydedilen görüntülerde karla kaplı zirveler, eski yerleşimlerin kalıntıları ve doğanın oluşturduğu görsel zenginlik dikkat çekti. Bölgedeki yüzlerce eski harabe ev ve yapının yanında dağlar, adeta kartpostallık görüntüler sundu.

