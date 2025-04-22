Şırnak'ta Kınalı Keklik Ticareti Yasağı İhlal Edildi; Sürücüye 21 Bin 500 TL Ceza

Şırnak'ta Yasa Dışı Keklik Ticareti Ceza Getirdi

Şırnak kent merkezinde, aracında ticareti yasaklanan 4 kınalı keklik bulunduran sürücüye 21 bin 500 lira para cezası uygulandı. Merkez İlçe Jandarma Kolluk ekipleri, arazide bulunan bir araçta gerçekleştirdikleri kontrolde, kafeslerde saklanan kınalı keklikleri ele geçirdi.

Kınalı Keklikler Koruma Altında

Ele geçirilen keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edildi. DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin aracında bulunan 4 kınalı kekliği el koyarak birimlerine teslim ettiğini ifade etti.

Kalay, ayrıca araç sürücüsü S.T.'ye 21 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandığını ve kekliklerin uygun bir ortamda doğaya salınacağını belirtti.

Şırnak kent merkezinde aracında ticareti yasaklanan 4 kınalı keklik bulunan sürücüye 21 bin 500 lira ceza uygulandı.