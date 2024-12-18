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Şırnak'ta Okul Müdürü, Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla hayata döndürdü.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:09
Şırnak'ta Okul Müdürü, Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı

Olayın Detayları

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda meydana gelen olay, eğitim camiasında büyük bir şok etkisi yarattı. 5. sınıf öğrencisi M.A, teneffüs sırasında sınıfında yediği yiyecek parçasının nefes borusuna kaçması sonucu adeta boğulma tehlikesi geçirdi.

Hayati Müdahale

Nefes almakta zorluk çeken ve panik halinde sınıftan çıkan M.A, koridorda karşılaştığı okul müdürü Hakim Caner'in yanına koştu. Caner, öğrencinin durumunu hemen fark ederek ilk yardım konusunda hızlı bir müdahalede bulunmaya karar verdi.

Heimlich Manevrası

Öğrenciyi koridora çıkaran okul müdürü, Heimlich manevrası uygulayarak M.A'nın rahat bir şekilde nefes almasını sağladı. Bu süreç, okulun güvenlik kameralarına yansıyarak anbean kaydedildi.

Olayın ardından M.A'nın sağlık durumu stabil hale gelirken, müdahaleden dolayı okul müdürü Caner'e teşekkürler yağdı. Bu olay, bir kez daha acil durumlarda doğru müdahalenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.

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