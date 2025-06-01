Şırnak'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Görümlü beldesinin çevre yolunda meydana gelen kazada bir otomobil şarampole devrildi. F. M. tarafından kullanılan 51 ACK 127 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek devrildi.

Olayda, sürücü F. M. ile birlikte araçtaki N.A (17), D.A. (20) ve H.B. yaralandı. Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralılar, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sürücü F. M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.