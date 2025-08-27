DOLAR
41,04 0%
EURO
47,7 0,33%
ALTIN
4.472,62 0,01%
BITCOIN
4.599.692,1 -0,67%

Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Şırnak-Cizre kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kasımoğlu, 34 BHY 210 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:30
Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kaza, Şırnak-Cizre kara yolu Araç Muayene İstasyonu kavşağında meydana geldi

Şırnak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mikail Ö. idaresindeki 34 BHY 210 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu Araç Muayene İstasyonu kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Kasımoğlu'na çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kasımoğlu, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Kasımoğlu kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi