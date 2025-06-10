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Şırnak'ta Şehit Bebekler Anısına Kütüphane Açıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına bir kütüphane kuruldu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 17:10
Şırnak'ta Şehit Bebekler Anısına Kütüphane Açıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi, terör örgütü PKK'nın saldırılarında hayatını kaybeden bebekler ve çocuklar anısına anlamlı bir kütüphaneye ev sahipliği yapıyor. "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" adıyla açılan bu mekan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi.

Güçlükonak'ın Fındık beldesindeki bir anaokulunda kurulan bu kütüphane, oyuncaklar ve çeşitli materyallerle zenginleştirildi. Açılış töreninde konuşan Vali Birol Ekici, Türkiye Yüzyılı'nda çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesi için bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Ekici, "Terörsüz bir Türkiye'de çocuklarımız özgürce dolaşacak, oynayacak. Bu güvenlik meselesinin sağlanmış olması çok önemli" dedi.

Ayrıca, İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere bu projeye destek veren herkese teşekkür etti. Atan, 16 şehit çocuğunun adına bu kütüphanenin kurulacağını belirterek, "Amacımız bu güzel projeyi tüm illerimize ulaştırmak. Şehit olan bebeklerimizin ve çocuklarımızın anısı burada yaşayacak. Onların izinden güzel bir gelecek bu kütüphanelerde yeşerecek inşallah," şeklinde konuştu.

Kütüphanenin açılışına; Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, AK Parti İlçe Başkanı Cüneyt Aktuğ, Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre gibi birçok yerel yetkili ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane törenle açıldı. Protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane törenle açıldı. Protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.

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