DOLAR
38,42 -0,16%
EURO
43,65 0,45%
ALTIN
4.072,25 1,09%
BITCOIN
3.602.836,65 -0,27%

Şırnak'ta Şehit Polis Memuru Zeki Bacak İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 12:46
Şırnak'ta Şehit Polis Memuru Zeki Bacak İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Şehit Polis Memuru İçin Anma Töreni

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hastanede şehit düşen polis memuru Zeki Bacak için bir tören düzenlendi.

Tören Detayları ve Katılımcılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, 33 yaşındaki şehit Bacak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu. Törene, saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından dua edilmesinin ardından, şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Cenaze Uğurlaması

Şehit Zeki Bacak'ın naaşı, hava yoluyla Uşak'a uğurlandı. Törene; Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, şehidin ailesi ve çok sayıda polis memuru ile vatandaşlar katıldı.

Acı Kaybın Sebebi

Şırnak'ta 20 Nisan 2023 tarihinde bir trafik kazasına müdahale eden polis memuru Zeki Bacak, başka bir aracın çarpması ile ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Arkadaşını Öldüren Sezer Bozkurt İntihar Etti
2
Şırnak'ta Şehit Polis Memuru Zeki Bacak İçin Tören Düzenlendi
3
Göztepe'nin Genç Taraftarı Yiğit Çetin, İlk Maçına Çıkıyor
4
Macron ve Abbas'tan Gazze Temalı Görüşme
5
İzmir'de Dev Silah Operasyonu: 464 Silah Ele Geçirildi, 137 Kişi Tutuklandı
6
Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!