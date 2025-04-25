Şırnak'ta Şehit Polis Memuru Zeki Bacak İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Şehit Polis Memuru İçin Anma Töreni

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hastanede şehit düşen polis memuru Zeki Bacak için bir tören düzenlendi.

Tören Detayları ve Katılımcılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, 33 yaşındaki şehit Bacak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu. Törene, saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından dua edilmesinin ardından, şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Cenaze Uğurlaması

Şehit Zeki Bacak'ın naaşı, hava yoluyla Uşak'a uğurlandı. Törene; Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, şehidin ailesi ve çok sayıda polis memuru ile vatandaşlar katıldı.

Acı Kaybın Sebebi

Şırnak'ta 20 Nisan 2023 tarihinde bir trafik kazasına müdahale eden polis memuru Zeki Bacak, başka bir aracın çarpması ile ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Zeki Bacak için tören düzenlendi.