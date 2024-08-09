Şırnak'ta Tefecilik Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta Tefecilik Operasyonu Düzenlendi

Şırnak'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini galerici olarak tanıtan ve mağdurlardan zorla senet imzalatan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Şüphelilerin Haksız Kazanç Sağladığı Belirlendi

Yıl içinde birden fazla kişiye borç para vererek, kendi kazançları doğrultusunda komisyon, faiz ve masraf gibi haksız kazanç unsurlarıyla faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda,

gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen bu kişiler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.