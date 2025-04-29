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Şırnak'ta Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:51
Şırnak'ta Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Şırnak'ta Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpışması

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 5 kişi yaralandı. Olay, Mehmet B. yönetimindeki 72 KC 907 plakalı tır ile Şükrü T. idaresindeki 47 LJ 017 plakalı hafif ticari aracın Mağara köyü kavşağında çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Kazada, araç sürücüleri ve hafif ticari araçta bulunan Kadife A., Hayrettin İ. ve Emin A. yaralandı. Olay sonrası hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Kurtarılması

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla kurtarıldı. Daha sonra, yaralılar ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bölgeye...

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bölgeye...

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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