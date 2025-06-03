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Şırnak'ta Tırda 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta yapılan operasyonda bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:34
Şırnak'ta Tırda 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Şırnak'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Tır Durduruldu ve Uyuşturucu Bulundu

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol noktasında durdurdukları tırda narkotik köpeği Hector'un yardımıyla detaylı bir arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda, aracın dingil kısmında ve yağ deposunda gizlenmiş 12 paket metamfetamin bulundu.

Tırın sürücüsü, olayın ardından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da...

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da...

Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

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